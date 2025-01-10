«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся “народное” хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий “независимости” уже почти ничего не осталось», — написала она.
Дипломат напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно или Каунас благодаря советскому лидеру.
«Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, все эти «подарки» Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых «лесных братьев» до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть, «если история так жмет литовскому президенту».
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.