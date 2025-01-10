«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся “народное” хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий “независимости” уже почти ничего не осталось», — написала она.
Дипломат напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно или Каунас благодаря советскому лидеру.
«Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники».
По ее словам, все эти «подарки» Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых «лесных братьев» до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и вернуть, «если история так жмет литовскому президенту».
Красная армия освободила Кенигсберг 9 апреля 1945 года. После войны, 17 октября 1945 года, в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций город и прилегающие земли Восточной Пруссии включили в состав СССР. В апреле 1946-го в составе РСФСР появилась Кенигсбергская область, а 4 июля ее административный центр переименовали в Калининград.