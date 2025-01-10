Politico раскритиковало идею Трампа о присоединении Гренландии к США

Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продаётся и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.