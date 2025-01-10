Глава Кубани о поддержке материнства: «И накормим, и одежду купим»

«Государство должно взять на себя ответственность. И питание бесплатно, и, даже если нужно, одевать бесплатно. Чтобы не боялись всего того, что вы перечислили», — заявил губернатор.
Вениамин Кондратьев поручил разработать отдельную программу поддержки молодых семей, позволяющую взять на себя часть расходов на содержание маленьких детей. Это направление станет одним из ключевых в работе краевых властей в 2025 году.
Глава региона поручил разработать программу по улучшению демографической ситуации и подсчитать все расходы. Отдельно отмечено, что финансирование в бюджете будет найдено.
Напомним, что помимо новых мер поддержки на Кубани будут индексируют уже существующие. Так, в 2025 году сумма регионального материнского капитала выросла до 160 тысяч рублей — соответствующую выплату получат 6,5 тысяч семей. Также власти обсуждают введение дополнительных выплат при рождении четвертого и последующего детей.