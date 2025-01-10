Ранее Федеральная прокуратура Германии сообщила, что предъявила обвинения трём гражданам ФРГ, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китая. Сообщается, что у прокуратуры есть достаточно доказательств для того, чтобы подозревать обвиняемых в работе на зарубежную спецслужбу и нарушении закона о внешней торговли.
«Китай всегда развивал отношения с Германией на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также продвигал взаимовыгодное сотрудничество с Германией на основе соблюдения законов и правил», — заявил Го Цзякунь.
Он выразил надежду, что «Германия прекратит раздувать так называемую угрозу “китайских шпионов” и не будет создавать препятствий для здорового и стабильного развития отношений КНР и ФРГ».
В апреле прошлого года прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте работавшего на главного кандидата от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборы в Европарламент Максимилиана Кра Цзянь Го в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.