Некоторое время назад Науседа разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором негативно отнесся к смене названия Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Политик указал, что Калининград является якобы исторически литовским городом и должен носить соответствующее название.
«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся “народное” хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий “независимости” уже почти ничего не осталось».
Официальный представитель российского МИД обратила внимание на то, что литовская столица называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас благодаря решению советского лидера.
«Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», — указала она.
Политик добавила, что крупнейший литовский порт на Балтике был переименован в Клайпеду и стал считаться окончательно литовским только благодаря подвигу Красной армии в 1945 году. При этом, подчеркнула она, сейчас в Литве активно сносят памятники бойцам этой армии.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Литва всегда может вернуть все, что получила от Советского союза, если «история так жмет литовскому президенту».