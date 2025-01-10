Захарова порекомендовала литовским политикам учить историю

«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся “народное” хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий “независимости” уже почти ничего не осталось».