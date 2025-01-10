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Захарова порекомендовала литовским политикам учить историю

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Современным литовским политикам необходимо учить историю, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя таким образом притязания президента Литвы Гитанаса Науседы на Калининградскую область.

Источник: Sputnik.by

Некоторое время назад Науседа разместил на своей странице в соцсети Х пост, в котором негативно отнесся к смене названия Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Политик указал, что Калининград является якобы исторически литовским городом и должен носить соответствующее название.

«Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся “народное” хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой за пару десятилетий “независимости” уже почти ничего не осталось».

заявила Захарова.

Официальный представитель российского МИД обратила внимание на то, что литовская столица называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас благодаря решению советского лидера.

«Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой», — указала она.

Политик добавила, что крупнейший литовский порт на Балтике был переименован в Клайпеду и стал считаться окончательно литовским только благодаря подвигу Красной армии в 1945 году. При этом, подчеркнула она, сейчас в Литве активно сносят памятники бойцам этой армии.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Литва всегда может вернуть все, что получила от Советского союза, если «история так жмет литовскому президенту».

Захарова Мария