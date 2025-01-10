Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями

Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию «Действие и солидарность» (ПДС), и Александр Стояногло кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Социалисты, коммунисты и политический блок «Победа» отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
«Перед нами молдавская власть. Безбашенная, без руля и ветрил, без ценностей, без моральных ограничений, без европейских тормозов, поводков и намордников. Как с ней бороться?.. Я решил: если я включусь в политическую борьбу, то не для того, чтобы стать одним из депутатов от очередной бессильной парламентской оппозиции, а для того, чтобы довести большинство молдавских граждан до заслуженной победы», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он заявил, что не хотел бы повести за собой граждан, а потом оправдываться, что «нам снова не разрешили выигрывать».
Заявление Стояногло сделано в преддверии предстоящих в Молдавии парламентских выборов, которые пройдут во второй половине этого года.