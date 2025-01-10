Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями

«Перед нами молдавская власть. Безбашенная, без руля и ветрил, без ценностей, без моральных ограничений, без европейских тормозов, поводков и намордников. Как с ней бороться?.. Я решил: если я включусь в политическую борьбу, то не для того, чтобы стать одним из депутатов от очередной бессильной парламентской оппозиции, а для того, чтобы довести большинство молдавских граждан до заслуженной победы», — написал Стояногло в своем Telegram-канале.