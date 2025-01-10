Стало известно, на какие военные базы в Гренландии претендует Трамп

Остров важен не только как стратегический объект, но и как территория с залежами природных ресурсов. Под землей Гренландии располагается сырье для промышленности Европы. После таяния ледников на острове можно будет добывать полезные ископаемые, в том числе медь, литий, кобальт, никель. Пока же Дания запретила в Гренландии добывать нефть, газ и уран, опасаясь тяжелых последствий для экологии.