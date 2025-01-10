Стало известно, на какие военные базы в Гренландии претендует Трамп

Стратегический объект Пентагона
В Гренландии дислоцируется самая северная космическая военная база США — Питуффик. Она располагается на территории коммуны Каасуитсуп, но не включена в ее состав. База размещается на острове уже почти 70 лет. Первоначально она называлась авиабазой Туле.
Несмотря на сложные погодные условия, база не прекращает работу в течение всего года. Там служат около 200 военнослужащих ВВС и Космических сил США. База обеспечивает возможность Штатам пользоваться самым кратким воздушным путем из Европы в Северную Америку.
Задача гарнизона — обслуживание и управление системой обнаружения пусков баллистических ракет, в том числе со стороны РФ.
Если Россия атакует ракетами США, то быстрее всего они достигнут цели, если их направят через Северный полюс и Гренландию. В этом уверен доцент Королевского колледжа обороны Марк Якобсен.
«Именно поэтому космическая база Питуффик чрезвычайно важна для обороны Соединенных Штатов», — цитирует его слова BBC.
Как сообщает RTVI, важность Гренландии для Минобороны США доказывает и то, что в 2022 году американские ВВС заключили договор на сумму порядка $4 млрд для обеспечения непрерывной работы на базе Питуффик. В 2023 году на службу на базу поставили четыре истребителя F-35.
Основание для размещения базы США
Основанием для размещения на острове американской военной базы является соглашение об обороне Гренландии. США и Дания подписали документ в 1951 году. Договор предоставляет американцам право строить и содержать на острове военные объекты.
На самом деле США заняли территорию Гренландии несколькими годами ранее — в ответ на оккупацию Дании немецкой армией во Второй мировой войне. Тогда остров имел статус датской колонии, Вашингтон выражал желание его приобрести, но Копенгаген отказался от торговли и присоединил территорию к Датскому королевству.
Во время Холодной войны Гренландия стала местом размещения почти 10 тысяч американских военных. После нормализации международной обстановки часть военных объектов США перешла в руки Минобороны Дании, а Гренландия в 2004 году присоединилась в качестве автономии, как третья сторона, к соглашению об обороне острова.
Военное присутствие в Гренландии
Кроме базы США в Гренландии располагаются другие военные объекты. В автономии Нууке действует штаб-квартира Арктического командования Дании, личный состав которого дислоцируется по всему периметру острова. Отряд связи датских ВВС размещается на авиабазе в Туле. Датский военный патруль «Сириус» контролирует Гренландский национальный парк.
Минобороны Дании акцентирует «сильное» военное присутствие на острове. Глава ведомства Троэльс Лунд Поульсен заявил в 2024 году о планах властей страны увеличить количество военнослужащих на острове, в частности на аэродроме Кангерлуссуак.
Сотрудничество датчан и американцев
Военные из Дании и США не только служат рядом, но и сотрудничают. В 1968 году в Гренландии разбился американский бомбардировщик B-52, на борту которого в момент авиакатастрофы находилось четыре термоядерные бомбы. После аварии последствия устраняли обе стороны.
Инцидент стал поводом для заключения дополнительного соглашения, согласно которому Копенгаген запретил хранение любого ядерного оружия на острове. Также под ограничения попали полеты над Гренландией на самолетах с ядерным вооружением. После подписания документа США вынужденно закрыли военную исследовательскую станцию Camp Century («Лагерь века») в 240 км к востоку от авиабазы Туле, в которой частично генерировали энергию с помощью ядерного реактора.
Чем богата Гренландия
Остров важен не только как стратегический объект, но и как территория с залежами природных ресурсов. Под землей Гренландии располагается сырье для промышленности Европы. После таяния ледников на острове можно будет добывать полезные ископаемые, в том числе медь, литий, кобальт, никель. Пока же Дания запретила в Гренландии добывать нефть, газ и уран, опасаясь тяжелых последствий для экологии.
«Сегодня особый интерес представляют редкоземельные минералы, которые еще не добываются, но находятся в южной части Гренландии. Они имеют огромное значение для всех видов технологий, от сотовых телефонов до ветряных турбин», — объяснил он журналистам BBC.
Трамп 7 января в очередной раз заявил, что Гренландия обязана войти в состав США. Американский лидер подчеркнул, что остров имеет стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности. В Гренландии избранному президенту США ответили, что остров не продается. Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании, затем ее включили в Королевство, с 2009 года она получила статус автономии с возможностью самоуправления.
Впервые о покупке Гренландии Трамп заговорил в 2019 году. В декабре 2024 года американский лидер назвал приобретение острова «необходимостью».