Законопроект по вопросам уголовной ответственности принят во втором чтении

В частности, предлагаются следующие нововведения. Пересмотр санкций 97 составов преступлений: санкции дополняются альтернативными, более мягкими видами наказаний, а также корректируются в части размера наказаний или введения на альтернативной основе дополнительных наказаний. Это создаст условия для большей индивидуализации уголовной ответственности. Лишение свободы не будет назначаться женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет или детей-инвалидов, инвалидам I группы, впервые совершившим преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление. Вместе с тем в ряде случаев это правило применяться не будет, например при совершении преступлений, повлекших по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения, а также в отношении совершивших преступления экстремистской направленности. Аналогичные нормы закреплены в отношении лиц, впервые совершивших преступления в возрасте до 18 лет.