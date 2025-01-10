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Карпенко прокомментировал призывы оппозиции бойкотировать выборы в Беларуси

МИНСК, 10 янв — Sputnik. Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко прокомментировал призыв белорусской оппозиции бойкотировать президентские выборы китайской поговоркой: «как бы сильно не дул ветер, он не сдвинет гору с места», передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

В пятницу состоялась пресс-конференция руководства ЦИК.

Карпенко показали листовки, которые активно распространяет за рубежом белорусская оппозиция, призывающая игнорировать выборы.

«Что могу сказать: мы же не можем им помешать свои изобретения делать, фантазии осуществлять. Мы сталкивались в свое время со стикерами, с разными листовками, с разными попытками каким-то образом повлиять на это. Есть такое хорошее китайское изречение, которое гласит так: как бы сильно не дул ветер, он не сдвинет гору с места».

сказал он.

По его словам, избирательный процесс идет своим чередом, активно набирая обороты, и понятно, что кто-то хочет повлиять на эти процессы.

Карпенко при помощи шредера продемонстрировал, как необходимо поступать с такими листовками.

«Поэтому призываю наших граждан приходить на участки и делать свой осознанный выбор. И, как говорится, собаки лают, а караван идет».

подытожил глава ЦИК.