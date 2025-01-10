Карпенко прокомментировал призывы оппозиции бойкотировать выборы в Беларуси

«Что могу сказать: мы же не можем им помешать свои изобретения делать, фантазии осуществлять. Мы сталкивались в свое время со стикерами, с разными листовками, с разными попытками каким-то образом повлиять на это. Есть такое хорошее китайское изречение, которое гласит так: как бы сильно не дул ветер, он не сдвинет гору с места».