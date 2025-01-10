Глава Екатеринбурга вступился за коммунальщиков

«Несмотря на новогодние каникулы, штатная работа всех систем жизнеобеспечения города была в полной мере. Продолжалась круглосуточная уборка дорог и тротуаров. За праздники вывезено более 69 тыс. тонн снега», — отметил он.
По словам градоначальника, под постоянным контролем находилась работа всех ключевых объектов жилищно-коммунального комплекса Екатеринбурга. Своевременно выполнялся вывоз мусора с придомовых контейнерных площадок.
«Для жителей и гостей Екатеринбурга начало января — праздники. Для нас это ежедневная работа», — подчеркнул Орлов.
До Нового года Орлов заявил, что в дорожно-эксплуатационных управлениях (ДЭУ) Екатеринбурга острая нехватка кадров. По его словам, такой нехватки в ДЭУ никогда не было. Только на одного соискателя приходится 8 вакансий. Людей на работу привлекают уже из сельских местностей.
Орлов добавил, что в 2023 и 2024 годах сотрудникам ДЭУ повысили зарплату. Кроме того, были пересмотрены стандарты уборки городских улиц, а также мобилизованы дополнительные силы. Однако глава города не стал оценивать качество уборки на пятерку.