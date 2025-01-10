Глава Екатеринбурга вступился за коммунальщиков

До Нового года Орлов заявил, что в дорожно-эксплуатационных управлениях (ДЭУ) Екатеринбурга острая нехватка кадров. По его словам, такой нехватки в ДЭУ никогда не было. Только на одного соискателя приходится 8 вакансий. Людей на работу привлекают уже из сельских местностей.

Орлов добавил, что в 2023 и 2024 годах сотрудникам ДЭУ повысили зарплату. Кроме того, были пересмотрены стандарты уборки городских улиц, а также мобилизованы дополнительные силы. Однако глава города не стал оценивать качество уборки на пятерку.