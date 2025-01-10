Глава Екатеринбурга утвердил план борьбы с коррупцией на год

В этом документе указаны 69 мероприятий по профилактике взяточничества.
В этом году планируется: проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов; более двадцати проверок, проведенных независимыми экспертами; сбор и мониторинг аналитических данных по данной теме; более 280 инспекций городского имущества; проверка физических и юрлиц; организация не менее шести конкурсов, состязаний и мероприятий по профилактике взяточничества; просветительские мероприятия с молодежью, старшим поколением и другими жителями.
Муниципальные служащие и руководители учреждений представят декларации о доходах, будут проведены инструктажи. Также для них будут организованы занятия по улучшению профнавыков, тестирование на знание законов.
В 2024 году, как сообщил официальный портал города Екатеринбург.рф, эксперты проверили на признаки коррупции 459 проектов муниципальных правовых актов, в декабре в четырех семинарах по профилактике коррупции приняли участие более 1,4 тысячи человек.
Для борьбы с коррупцией в Администрации Екатеринбурга действует телефон доверия: (343) 304−34−34. С его помощью жители могут сообщить о случаях взяточничества или вымогательства.
В декабре на заключительном заседании Совета по противодействию коррупции при главе Екатеринбурга директор департамента кадровой политики Елена Хазова презентовала план работы Совета на 2025 год и проанализировала выполнение планов в 2024 году.
По данным директора департамента общественных связей горадминистрации Екатерины Форукшиной в 2024 году две НКО, представившие социально значимые проекты по противодействию коррупции в рамках проведения конкурса субсидий из городского бюджета, получили финансовую поддержку на 250 тыс. руб.