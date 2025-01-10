Глава Екатеринбурга утвердил план борьбы с коррупцией на год

В этом году планируется: проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов; более двадцати проверок, проведенных независимыми экспертами; сбор и мониторинг аналитических данных по данной теме; более 280 инспекций городского имущества; проверка физических и юрлиц; организация не менее шести конкурсов, состязаний и мероприятий по профилактике взяточничества; просветительские мероприятия с молодежью, старшим поколением и другими жителями.