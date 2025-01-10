Кремль ответил на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным

Трамп не уточнял, где и когда может произойти его встреча с Путиным, и отмечал, что стоит дождаться 20 января (дата инаугурации и вступления политика в должность президента США). В Кремле накануне, 9 января, отмечали, что не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу разговора с Путиным. В то же время в конце декабря российский лидер говорил, что готов к встрече с Трампом.