В Кремле оценили планы Трампа встретиться с Путиным

Ранее Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с Путиным. Политик подчеркнул, что в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему. При этом республиканец ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав США, России и Китая. По его словам, это будет определено позднее.