Возможность встречи Путина и Трампа и притязания Литвы. Темы брифинга Пескова

Россия сохраняет свою позицию по украинскому конфликту, неоднократно озвученную Путиным: «В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно четка, ее неоднократно излагал президент, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле».