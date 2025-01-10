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Возможность встречи Путина и Трампа и притязания Литвы. Темы брифинга Пескова

Возможность встречи российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, территориальные притязания Литвы и перспективы новых санкций стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Внутренние и международные темы обсуждались на оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.

У главы государства запланирован еще «ряд встреч и внутренних совещаний» рабочего характера, которые не предназначены для освещения в СМИ.

О возможности встречи Путина и Трампа

Путин готов к встрече с Трампом без условий: «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога».

Москва приветствует намерение избранного президента США решать проблемы через диалог.

Пока в заявлениях Трампа о встречах и контактах нет конкретики: «По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет [Белого дома], уже будут какие-то движения».

Об Украине

Россия сохраняет свою позицию по украинскому конфликту, неоднократно озвученную Путиным: «В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно четка, ее неоднократно излагал президент, она хорошо понятна всем с учетом реалий на земле».

Москва видит разногласия в подходах к предоставлению западными странами помощи Киеву: «Мы видим, что там растут противоречия, и видим, что появляется много разногласий по перспективам, модальностям оказания дальнейшей помощи, ее эффективности».

О заявлении президента Литвы

Слова президента Литвы Гитанаса Науседы о Калининграде показывают, что Вильнюс имеет территориальные притязания к России: «Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства».

О наследии Байдена и перспективах новых санкций

Команда Джо Байдена, завершающего работу на посту президента США, максимально усугубляет ситуацию перед приходом Дональда Трампа в Белый дом: «В русле этих усилий вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена».

Трамп Дональд
Байден Джо
Песков Дмитрий