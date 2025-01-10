В работе Инфоцентра ЦИК примут участие около 600 представителей иностранных и национальных СМИ

«С 24 января начнет работу Информационный центр ЦИК, он будет расположен во Дворце Республики. 24 января в центре пройдет заседание Консультативного совета руководителей избирательных органов государств — участников Содружества Независимых Государств и Молодежный турнир Выбор.BY. Будет также открыта выставка “Развитие избирательного права в исторической ретроспективе”, — рассказал Игорь Карпенко. — 25 января пройдет пресс-конференция председателя Центральной комиссии о подготовке выборов Президента Республики Беларусь в 2025 году. 26 января из центра будут транслироваться данные о ходе голосования (в 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00) с включениями из регионов (по отдельному плану) и центра общественного наблюдения за выборами».