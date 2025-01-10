В Беларуси утвердили концепцию развития государственной метрологической службы до 2030 года

«Концепция развития представляет собой документ долгосрочного стратегического планирования, содержащий цель, задачи и приоритеты развития системы обеспечения единства измерений в Беларуси до 2030 года, и основывается на комплексном развитии системы обеспечения единства измерений, предполагающем совершенствование ее организационных и правовых основ, научно-технического и кадрового потенциала, состояния промышленности, содействие цифровой трансформации», — пояснили в институте.
Как было подчеркнуто, система обеспечения единства измерений выступает важной частью государственной инфраструктуры, необходимой для производства промышленной продукции, товарообмена и выполнения ключевых государственных функций.
Цель же концепции развития государственной метрологической службы заключается в обеспечении устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития республики через повышение точности, объективности, достоверности и сопоставимости результатов измерений, применяемых в различных сферах экономики и государственного управления.
В БелГИМ убеждены, что реализация концепции в части совершенствования системы обеспечения единства измерений в Беларуси будет способствовать достижению ряда показателей экономического роста, а именно устойчивого роста валового внутреннего продукта, положительной динамики в сфере инвестиций в основной капитал, профицитному внешнеторговому балансу и диверсификации экспорта, а также поможет улучшению инвестиционного климата, модернизации промышленности, развитию цифровой экономики.