Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси утвердили концепцию развития государственной метрологической службы до 2030 года

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Государственного комитета по стандартизации от 31 декабря 2024 года № 150 утверждена Концепция развития государственной метрологической службы Беларуси до 2030 года. Содержание документа БЕЛТА прокомментировали в Белорусском государственном институте метрологии.

Источник: БЕЛТА

«Концепция развития представляет собой документ долгосрочного стратегического планирования, содержащий цель, задачи и приоритеты развития системы обеспечения единства измерений в Беларуси до 2030 года, и основывается на комплексном развитии системы обеспечения единства измерений, предполагающем совершенствование ее организационных и правовых основ, научно-технического и кадрового потенциала, состояния промышленности, содействие цифровой трансформации», — пояснили в институте.

Как было подчеркнуто, система обеспечения единства измерений выступает важной частью государственной инфраструктуры, необходимой для производства промышленной продукции, товарообмена и выполнения ключевых государственных функций.

Цель же концепции развития государственной метрологической службы заключается в обеспечении устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития республики через повышение точности, объективности, достоверности и сопоставимости результатов измерений, применяемых в различных сферах экономики и государственного управления.

В БелГИМ убеждены, что реализация концепции в части совершенствования системы обеспечения единства измерений в Беларуси будет способствовать достижению ряда показателей экономического роста, а именно устойчивого роста валового внутреннего продукта, положительной динамики в сфере инвестиций в основной капитал, профицитному внешнеторговому балансу и диверсификации экспорта, а также поможет улучшению инвестиционного климата, модернизации промышленности, развитию цифровой экономики.