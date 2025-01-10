В Беларуси утвердили концепцию развития государственной метрологической службы до 2030 года

В БелГИМ убеждены, что реализация концепции в части совершенствования системы обеспечения единства измерений в Беларуси будет способствовать достижению ряда показателей экономического роста, а именно устойчивого роста валового внутреннего продукта, положительной динамики в сфере инвестиций в основной капитал, профицитному внешнеторговому балансу и диверсификации экспорта, а также поможет улучшению инвестиционного климата, модернизации промышленности, развитию цифровой экономики.