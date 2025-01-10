СМИ: ЕС готов взять на себя инициативу по Украине, если США не хотят

В то время как Трамп, ранее на этой неделе заявивший, что «понимает» обеспокоенность России относительно НАТО, вызвал смятение среди сторонников Украины, вчерашние замечания его будущего специального посланника по Украине в ЕС сочли более обнадеживающими. В частности, Кит Келлог сказал, что Трамп «не пытается ничего дать Путину или русским», а «пытается спасти Украину и защитить ее суверенитет».