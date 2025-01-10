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СМИ: ЕС готов взять на себя инициативу по Украине, если США не хотят

ЕС «готов взять на себя руководство» координацией военной помощи Украине, если США при Дональде Трампе больше не захотят этого делать, заявила главный дипломат блока Кая Каллас.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Продолжит ли новая администрация США поддерживать Украину, учитывая обещание Трампа быстро положить конец конфликту, было главным вопросом, витавшим на встрече союзников Киева в немецком Рамштайне. Хотя будущее данного формата встреч неясно, Владимир Зеленский предупредил, что было бы «безумием упустить мяч» в вопросе поддержки Киева.

«Я действительно уверена, что все остальные члены НАТО и, надеюсь, США, готовы продолжать оказывать поддержку Украине», — сказала Каллас, направляясь на встречу стран на американской базе в Германии. При этом она добавила, что «Европейский союз также готов взять на себя руководство, если США не захотят этого сделать».

Общаясь с журналистами, Каллас сказала, что на данном этапе «мы не должны спекулировать» о будущей поддержке США, напомнив, что у США есть значительные интересы в Европе и что «не в интересах Америки, чтобы Россия была самой сильной силой в мире».

Согласно Bloomberg, руководство «украинским проектом» может взять на себя премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая встретилась с Зеленским в Риме в четверг вечером, всего через несколько дней после того, как она посетила Трампа в Мар-а-Лаго.

Как отмечает Politico, комментарии Каллас контрастируют с комментариями ее предшественника, Джозефа Борреля, который в прошлом году заявил, что «Европа не может заполнить пробел», когда речь идет о поддержке Украины.

Украина и ее союзники ждут инаугурации Дональда Трампа, намеченной на 20 января, чтобы увидеть, продолжит ли Вашингтон поддерживать Киев.

В то время как Трамп, ранее на этой неделе заявивший, что «понимает» обеспокоенность России относительно НАТО, вызвал смятение среди сторонников Украины, вчерашние замечания его будущего специального посланника по Украине в ЕС сочли более обнадеживающими. В частности, Кит Келлог сказал, что Трамп «не пытается ничего дать Путину или русским», а «пытается спасти Украину и защитить ее суверенитет».

ЕС
дипломатия
Трамп Дональд