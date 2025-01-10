Токаев поддержал проекты «ҚТЖ» по развитию транзита

Президенту было доложено о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении его поручений по развитию транзитного потенциала. Как рассказал Нурлан Сауранбаев, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык — Мойынты, Дарбаза — Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык — Мойынты и обводной линии Жетыген — Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.