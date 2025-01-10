Карпенко объяснил, почему бюллетени на выборах будут на белорусском языке

«Традиционный бюллетень, ничего необычного в нем нет. Единственное, что мы сделали приписку внизу о том, что запрещается выносить бюллетень за пределы участка для голосования, осуществлять фото-видеосъемку заполненного бюллетеня. В то же время никто не запрещает снимать незаполненный бюллетень».