Карпенко объяснил, почему бюллетени на выборах будут на белорусском языке

Он напомнил, что в Беларуси два государственных языка — белорусский и русский, и в вопросе с бюллетенями ЦИК выполнил все процедуры в соответствии с законодательством.
«Мы в открытом гласном формате (была трансляция на сайте ЦИК в режиме онлайн), рассмотрели и приняли постановление относительно бюллетеня. Приняли коллегиальное решение, за которое проголосовали. Значит, это решение должно выполняться всеми государственными органами и гражданами, которые принимают участие в голосовании».
Глава ЦИК подчеркнул, что все граждане страны знают два государственных языка, которые изучаются в школе и других учебных заведениях. Он полагает, что ФИО кандидатов и некоторые их биографические данные, указанные в бюллетене на белорусском языке, не вызовут трудности у белорусов.
Вместе с тем информация о кандидатах — в том числе на русском языке — будет размещена на тематических стендах на участках для голосования.
Он напомнил, что в настоящее время в Беларуси проживают представители порядка 150 наций и народностей, у которых тоже есть свои языковые предпочтения. Но они являются гражданами Республики Беларусь, а значит, должны знать два государственных языка.
«Поэтому некоторым таким гражданам, которые проявляют эту ненужную активность относительно того, на каком языке будет выпущен бюллетень, (совет такой): прийти на избирательный участок, внимательно, предварительно ознакомиться с данными кандидатов и сделать свой осознанный выбор».
Выборы президента Беларуси пройдут 26 января, досрочное голосование — с 21 по 25 января.
Бюллетень на выборах-2025
Отвечая на вопрос Sputnik, руководитель Центральной избирательной комиссии заявил, что бюллетени уже находятся в печати, с 15 января начнется процесс их выдачи в областные и Минскую городскую избирательные комиссии.
До 20 января бюллетени должны быть завезены во все участковые комиссии, после чего они будут взяты под охрану. Увидеть бюллетень собственными глазами можно будет с 21 января, когда начнется досрочное голосование.
«Традиционный бюллетень, ничего необычного в нем нет. Единственное, что мы сделали приписку внизу о том, что запрещается выносить бюллетень за пределы участка для голосования, осуществлять фото-видеосъемку заполненного бюллетеня. В то же время никто не запрещает снимать незаполненный бюллетень».