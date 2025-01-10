Слюсарь утвердил региональную программу «Активное долголетие»

Соответствующее постановление о реализации программы подписал врио донского губернатора Юрий Слюсарь. Программа входит в нацпроект «Старшее поколение» и рассчитана до 2030 года.
Цель программы — увеличить период активного долголетия и продолжительности жизни старшего поколения, повысить качество жизни, сделать для пожилых людей доступными социальные, образовательные, культурно-досуговые услуги.
Программа включает в себя мероприятия по компьютерной, финансовой, правовой, языковой грамотности, а также спортивные мероприятия и региональный фестиваль «Готов к труду и обороне».
70% лиц старше трудоспособного возраста должны пройти просмотры и диспансеризацию, также пожилые люди и их родственники должны больше узнать о социальных услугах в донском регионе.
В настоящее время в Ростовской области проживают свыше 1 млн человек пожилых людей, из них более 150 тысяч -граждане, которые старше 80 лет. В донском регионе работают 187 соцорганизаций по предоставлению услуг в форме стационара, полустационара и в надомной форме. Ежедневно соцуслугами пользуются более 108 тысяч жителей региона.