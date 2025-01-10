Слюсарь утвердил региональную программу «Активное долголетие»

В настоящее время в Ростовской области проживают свыше 1 млн человек пожилых людей, из них более 150 тысяч -граждане, которые старше 80 лет. В донском регионе работают 187 соцорганизаций по предоставлению услуг в форме стационара, полустационара и в надомной форме. Ежедневно соцуслугами пользуются более 108 тысяч жителей региона.