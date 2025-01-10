Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера

БЕРЛИН, 10 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера. Об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена.
Он освободил от должности канцлера Карла Нехаммера по его просьбе, заявленной в начале январе после провала коалиционных переговоров. Одновременно он вверил полномочия и.о. канцлера Шалленбергу и принял его присягу, сообщила канцелярия президента в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Для Шалленберга это будет второй срок в качестве и.о. канцлера — он уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Он будет совмещать обязанности канцлера с работой во главе МИД.
В начале января либеральная партия NEOS вышла из коалиционных переговоров с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА). На следующий день Нехаммер заявил, что он уйдет с постов федерального канцлера и главы АНП после провала переговоров с социал-демократами о формировании коалиции из-за разногласий по экономическим вопросам.
Три партии с октября вели переговоры о формировании коалиции, поскольку победившая на выборах 9 сентября Австрийская партия свободы (АПС), как заявлял президент, не могла найти себе союзников для формирования правительства. После провала переговоров глава государства поручил председателю АПС Герберту Киклю начать переговоры о формировании парламентского большинства с АНП. Если они не увенчаются успехом, то стране могут грозить новые выборы.