Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера

Три партии с октября вели переговоры о формировании коалиции, поскольку победившая на выборах 9 сентября Австрийская партия свободы (АПС), как заявлял президент, не могла найти себе союзников для формирования правительства. После провала переговоров глава государства поручил председателю АПС Герберту Киклю начать переговоры о формировании парламентского большинства с АНП. Если они не увенчаются успехом, то стране могут грозить новые выборы.