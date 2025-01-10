Евгений Куйвашев утвердил порядок финансирования фундаментальных разработок

В текущем году региональная поддержка составит 66,3 млн рублей. Столько же предоставит Российский научный фонд.
Будет предоставлена поддержка коллективам учёных, занимающихся фундаментальными научными исследованиями и поисковыми научными исследованиями, направленными на решение задач социально-экономического развития. Отобрано 39 таких проектов.
В частности, ученые работают над новым способом извлечения железа из бокситов и красного шлама, рассчитывают резервы для повышения производительности труда на промышленных предприятиях.
С 2019 года базой для развития научной и научно-производственной кооперации является Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы».
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге, на стене корпуса УралЭНИН УрФУ, установили самую крупную на Урале фасадную солнечную электростанцию. На ней расположено более 100 солнечных панелей, общая площадь которых составляет 300 квадратных метров. Электростанция будет освещать 12-этажное здание вуза.
Пиковую мощность ожидают до 70−100 кВт. Этого будет достаточно для освещения учебного корпуса УралЭНИН, в котором длинные коридоры без уличного света требуют постоянного освещения.