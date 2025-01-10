Евгений Куйвашев утвердил порядок финансирования фундаментальных разработок

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге, на стене корпуса УралЭНИН УрФУ, установили самую крупную на Урале фасадную солнечную электростанцию. На ней расположено более 100 солнечных панелей, общая площадь которых составляет 300 квадратных метров. Электростанция будет освещать 12-этажное здание вуза.