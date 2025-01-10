Полпред Жога и губернатор Текслер хорошо сработались, считают эксперты

С момента назначения полпред успел побывать во всех регионах УрФО, совершил несколько десятков деловых поездок в муниципалитеты. Много внимания он уделил Челябинской области. Политолог Александр Мельников считает, что Артём Жога за короткий срок смог выстроить комфортные рабочие отношения с уральскими властями и группами влияния. Об этом можно судить по множеству сигналов. Например, в праздники полпред лично встретился с губернатором Алексеем Текслером на горнолыжном курорте в Миассе и обсудил важные вопросы, в том числе создание передовой школы в городе.