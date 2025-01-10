Команда Трампа подкупила бездомных в Гренландии, заявили СМИ

Во вторник Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом. В пятницу будущий президент Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой «жители Гренландии» просят его приобрести остров. На видеозаписи видно, как люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из заснятых на видео людей выразил надежду, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение.
«Часть людей, которые появляются на видео от сторонников Трампа… являются бездомными и социально незащищёнными людьми, которые часто находятся перед супермаркетом Brugseni в Нууке (столица Гренландии — ред.)… Несколько сотрудников Brugseni подтверждают, что пиарщики Трампа-младшего ходили по улице перед магазином и раздавали кепки с надписью Make America Great Again, а также приглашали их на бесплатный обед в отеле Hans Egede», — говорится в сообщении.
Местный житель подтвердил телерадиокомпании, что он узнаёт несколько человек на фотографиях, заявив, что он сам наблюдал попытки команды Трампа заставить людей надеть кепки MAGA и показаться в видеороликах со словами поддержки избранного президента США.
«Их подкупают, и это очень банально… Это был очень агрессивный и избирательный отбор людей, которые могли сказать, что Гренландию следует купить», — заявил житель.
Как заявила DR член парламента Гренландии Ая Хемниц, некоторые люди с видеозаписей не являются политически активными. Она также подтвердила, что эти люди были специально приглашены к участию в видеороликах и резко раскритиковала такой подход.
«Я не думаю, что это правильно. На мой взгляд, людям давали бесплатную еду в обмен на то, что они надевали кепки и снимались в массовке в видеороликах для социальных сетей и подкастах», — заявила Хемниц.
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.