Команда Трампа подкупила бездомных в Гренландии, заявили СМИ

Во вторник Трамп-младший побывал в Гренландии на фоне заявлений его отца об «абсолютной необходимости» для Вашингтона владеть островом. В пятницу будущий президент Трамп в соцсети Truth Social опубликовал видеозапись, на которой «жители Гренландии» просят его приобрести остров. На видеозаписи видно, как люди в бейсболках с надписью Make America Great Again утвердительно отвечают на вопрос о том, хотят ли они, чтобы Трамп купил Гренландию. Один из заснятых на видео людей выразил надежду, что в случае приобретения Штатами острова станут лучше местные образование и здравоохранение.