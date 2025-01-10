Токаев подписал закон об образовательной накопительной системе для детей «Келешек»

В совокупности с действующей системой Государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения — в размере 7%, система «Келешек» позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий.