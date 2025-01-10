ЕС продлил военную миссию в Армении вопреки позиции Азербайджана

Ранее правительство Армении одобрило проект закона о вступлении республики в Евросоюз. Теперь его должен обсудить парламент. В свою очередь, премьер-министр страны Никол Пашинян уточнил, что решение о вступлении в союз может быть принято только по итогам всенародного референдума.