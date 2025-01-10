«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши»: Беспрозванных — о скандальном заявлении президента Литвы

«Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте тем, кто не знает!», — заявил губернатор, напомнив, что президент соседней республики Гитанас Науседа родился в Клайпеде, когда тот был в составе СССР.