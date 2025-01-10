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«Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши»: Беспрозванных — о скандальном заявлении президента Литвы

Политик считает, что Калининградская область исторически принадлежит республике.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Беспрозванных попросил президента Литвы «заниматься своими делами и не лезть в наши». Об этом губернатор Калининградской области написал в телеграм-канале.

«Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте тем, кто не знает!», — заявил губернатор, напомнив, что президент соседней республики Гитанас Науседа родился в Клайпеде, когда тот был в составе СССР.

Беспрозванных подчеркнул, что россияне «ценят и сохраняют историю» и высказал своё разочарование в литовском политике.