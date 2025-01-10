В Волгограде вручили награды лучшим сотрудникам прокуратуры

Сегодня, 10 января, сотрудники органов прокуратуры принимают поздравления в связи с приближающимся профессиональным праздником, который отмечается 12 января.
В торжественной обстановке молодые специалисты произнесли клятву, обещая посвятить свою службу защите закона, неуклонно бороться с его нарушениями, активно отстаивать интересы личности, общества и государства, внимательно относиться к обращениям граждан и постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки, а также сохранять и приумножать лучшие традиции прокуратуры.
Прокурор Волгоградской области Денис Костенко отметил высокий профессионализм сотрудников прокуратуры региона, чья работа была удостоена государственных и ведомственных наград. Указом Президента Российской Федерации за многолетнюю безупречную службу орденом Дружбы была награждена первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.
В рамках мероприятия прокурор региона вручил 19 ведомственных наград. Нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» был награжден прокурор Красноармейского района города Волгограда Игорь Русяев. Прокурор отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Волгоградской области Олеся Донскова получила нагрудный знак «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации». В 2024 году 135 работников прокуратуры были поощрены правами прокурора области.
В 2023 году органы прокуратуры Волгоградской области пресекли более 44 тысяч нарушений законодательства. По результатам прокурорских актов к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено более 15 тысяч человек. На основе материалов прокурорских проверок было возбуждено порядка 180 уголовных дел.
Одним из приоритетных направлений работы является взаимодействие с гражданами. В 2024 году в органы прокуратуры области поступило около 80 тысяч обращений, из которых более 20 тысяч граждан были приняты на личных приемах.