В Волгограде вручили награды лучшим сотрудникам прокуратуры

В 2023 году органы прокуратуры Волгоградской области пресекли более 44 тысяч нарушений законодательства. По результатам прокурорских актов к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено более 15 тысяч человек. На основе материалов прокурорских проверок было возбуждено порядка 180 уголовных дел.