Парламент ПМР призвал международное сообщество возобновить газоснабжение

«Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики призывает международное сообщество, включая непосредственных участников механизма поставки газа, приложить практические усилия для скорейшего возобновления газоснабжения Приднестровья во избежание масштабной гуманитарной катастрофы», — говорится в заявлении парламента ПМР, размещенном в пятницу на сайте высшего законодательного органа региона.
В документе также отмечается, что с учетом текущего уровня потребления Приднестровью остатков газа хватит до конца января, а угля для генерации электроэнергии — примерно на 40 дней.
«Сложившаяся ситуация имеет тенденцию к критическому ухудшению и перерастанию в техногенную, экономическую и гуманитарную катастрофу. Тепловые и энергетические сети Приднестровья испытывают колоссальные нагрузки, что привело к многочисленным авариям, последствия которых ощутили свыше сотни тысяч абонентов. Продолжение кризиса приведет к разрушению газовой и коммунальной инфраструктуры Приднестровья с невозможностью ее восстановления и утратой целых сфер народного хозяйства и жизнеобеспечения государства», — отмечено в заявлении.
В документе также говорится, что остановлена работа практически всех предприятий Приднестровья, что повлекло за собой утрату десятков тысяч рабочих мест. В тексте уточняется, что обрушение экономики обернется резким усугублением дефицита бюджета и невозможностью исполнения социальных обязательств.
«Приднестровье испытывает дефицит электроэнергии без возможности его покрытия. Бытовое потребление в условиях зимнего периода и отсутствия отопления возросло в несколько раз, превысив максимальную генерацию. Данный дисбаланс привел к необходимости длительных веерных отключений электроэнергии. Из-за пожаров и отравления угарным газом при использовании альтернативных методов отопления гибнут люди, растет заболеваемость, в том числе из-за переохлаждения, увеличивается число пациентов, размещенных в стационаре, включая детей», — подчеркивается в заявлении.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг «Газпрому» Молдавия и Приднестровье остались без «голубого топлива». И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.