Полковник Ходаренок: США могут захватить Гренландию за несколько часов

Власти Дании и самой Гренландии поспешили заявить об абсурдности этой идеи, однако Трамп риторики не меняет. На пресс-конференции 7 января он не смог гарантировать, что не применит военную силу и экономическое принуждение, чтобы заполучить желаемые территории — в том числе и датский остров. При этом издание Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Датского института международных исследований Ульрика Прама Гада пишет, что нападение США на Гренландию стало бы «самой короткой войной в мире», ведь у Дании «нет оборонительного потенциала». Разберемся, так ли это и почему.