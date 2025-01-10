ЕС призывает авиакомпании избегать полетов над Самарой

«Этот бюллетень выпущен на основе информации, имеющейся в настоящее время у государств-членов ЕС, EASA и Европейской комиссии, для обмена необходимыми сведениями с целью обеспечения безопасности полетов над зонами повышенного риска и обозначения областей с высоким уровнем риска… Воздержаться от полетов в указанном русском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех уровнях полета», — предложили EASA.
Таким образом, зоны над Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону и Самарой попали в список нежелательных для авиаперевозчиков воздушных пространств.
Рекомендаций по избеганию территорий по данному меридиану европейский регулятор безопасности полетов призвал придерживаться до 31 июля 2025 года.
Причиной такого предостережения от ЕАSA послужил конфликт между Москвой и Киевом. Организация аргументировала свое решение опасениями относительно возможных ошибок при координации между военными и гражданскими воздушными судами, а также напомнила, что ни одна из базирующихся в ЕС авиакомпаний не выполняет сейчас полеты через Россию.
Также рекомендации ЕАSA связаны с трагическим инцидентом, произошедшим с самолетом Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», который 25 декабря направлялся из Баку в Грозный.
На борту попавшего в авиакатастрофу судна находились 72 человека — граждане России, Азербайджана, Киргизии и Казахстана. Погибли 38 человек.