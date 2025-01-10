ЕС призывает авиакомпании избегать полетов над Самарой

«Этот бюллетень выпущен на основе информации, имеющейся в настоящее время у государств-членов ЕС, EASA и Европейской комиссии, для обмена необходимыми сведениями с целью обеспечения безопасности полетов над зонами повышенного риска и обозначения областей с высоким уровнем риска… Воздержаться от полетов в указанном русском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех уровнях полета», — предложили EASA.