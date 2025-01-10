Минск надеется, что страны ЕС не помешают проезду белорусов на выборы

Глава ЦИК подчеркнул, что Беларусь не создает участки для голосования за рубежом, эта норма уже использовалась при проведении референдума в 2022 году и на выборах депутатов всех уровней в 2024-м. Так, в единый день голосования в феврале 2024 года для белорусов зарубежья был организован лишь один участок — количество проголосовавших на нем составило шесть человек.