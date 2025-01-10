Минск надеется, что страны ЕС не помешают проезду белорусов на выборы

Он отметил, что в Беларуси созданы условия для голосования граждан, постоянно проживающих за рубежом и состоящих на консульском учете. Проголосовать такие граждане смогут на одном из шести участков, которые будут расположены в Минске и пяти областных центрах. Их адреса размещены на сайте ЦИК.
«Мы надеемся, что соседние страны не будут создавать препятствий по пересечению нашими гражданами границы с целью реализации избирательных прав».
Глава ЦИК подчеркнул, что Беларусь не создает участки для голосования за рубежом, эта норма уже использовалась при проведении референдума в 2022 году и на выборах депутатов всех уровней в 2024-м. Так, в единый день голосования в феврале 2024 года для белорусов зарубежья был организован лишь один участок — количество проголосовавших на нем составило шесть человек.
Карпенко добавил, что отсутствие участков за рубежом обусловлено тем, что там невозможно провести безопасное голосование. Кроме того, это связано с сокращением численности работников дипкорпуса в некоторых странах.
Он также напомнил, что в 2020 году в голосовании на выборах президента Беларуси за рубежом приняли участие лишь 0,3% граждан от общего количества избирателей по стране, включенных в список — это было 18 тысяч 455 человек. На парламентских выборах в 2019 году цифра составила 0,05% — 3 тысячи 275 человек проголосовало за рубежом.