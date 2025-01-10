СМИ назвали причину, из-за которой Дания не сможет защитить Гренландию

О желании присоединить Гренландию к США американский лидер Дональд Трамп впервые заявил в 2019 году. В декабре 2024 года он выразил желание купить остров. 1 января король Дании Фредерик X учредил новый герб страны, на котором усилил символы Гренландии и Фарерских островов. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в новогодней речи высказался в пользу отсоединения автономии от Дании.