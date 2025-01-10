СМИ назвали причину, из-за которой Дания не сможет защитить Гренландию

Причину ослабления оборонной мощи королевства назвала газета Politico. Дания не сможет соперничать с США в вооружении и возможностях. Бюджет США на оборону превышает $948 млрд. Численность военнослужащих достигает 1,3 млн человек. Часть вооруженных сил Соединенных Штатов дислоцируется на военной базе в Гренландии.
Расходы Дании на оборону в 2024 году составили $9,9 млрд, а в армии служит только 17 тыс. солдат. Большую часть вооружения Копенгаген передал в помощь Киеву, уточняют «Ведомости».
7 января Трамп пригрозил введением тарифов в отношении королевства, если оно не уступит Гренландию. Politico отмечает, что в случае военного решения вопроса США сможет отобрать Гренландию в очень короткие сроки.
О желании присоединить Гренландию к США американский лидер Дональд Трамп впервые заявил в 2019 году. В декабре 2024 года он выразил желание купить остров. 1 января король Дании Фредерик X учредил новый герб страны, на котором усилил символы Гренландии и Фарерских островов. Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде в новогодней речи высказался в пользу отсоединения автономии от Дании.