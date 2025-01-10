Председателя Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию Трампа

«Председатель фон дер Ляйен не планирует посетить инаугурацию Трампа. Если будет приглашение, мы посмотрим», — отметила Пинью.
Она уточнила, что у главы Еврокомиссии не было планов посетить инаугурацию Трампа.
Ранее Bloomberg со ссылкой на двух источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что фон дер Ляйен пытается договориться о встрече с Трампом во Флориде перед его инаугурацией.
Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Ранее Трамп пригласил на инаугурацию председателя КНР Си Цзиньпина. Однако китайский лидер направит на мероприятие в США высокопоставленного чиновника, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.