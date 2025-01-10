Токаев подписал закон о реформировании дипломатической службы

Основными целями Закона являются регулирование правовых отношений в сфере дипломатической службы, а также определение правовых основ организации деятельности дипломатической службы.
Текст закона будет опубликован в официальной печати.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Основными целями Закона являются регулирование правовых отношений в сфере дипломатической службы, а также определение правовых основ организации деятельности дипломатической службы.
Текст закона будет опубликован в официальной печати.