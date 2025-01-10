Токаев подписал закон о реформировании дипломатической службы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.