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Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 10 января принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Приветствуя гостя, глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, основанных на крепких узах дружбы и добрососедства.

«Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран».

говорится в сообщении Акорды.

Жээнбек Кулубаев проинформировал главу нашего государства об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества.

«В ходе встречи приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей».

отмечается в пресс-релизе.

Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.