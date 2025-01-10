Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана

Приветствуя гостя, глава государства с удовлетворением отметил динамичное развитие казахско-кыргызских отношений стратегического партнерства и союзничества, основанных на крепких узах дружбы и добрососедства.
«Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран».
Жээнбек Кулубаев проинформировал главу нашего государства об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества.
«В ходе встречи приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей».
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.