Сергей Шелест объяснил, зачем будут перекрывать мост у Телецентра по ночам

На время проведения работ, с 0:00 до 5:00, движение по мосту полностью перекрывается, чтобы дать возможность технике и рабочим коммунальных служб качественно выполнить свою работу. Это правило будет действовать и на текущей неделе, поэтому водителям стоит быть внимательными и учитывать перекрытия при планировании своих ночных поездок на предстоящие выходные.