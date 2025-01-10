Сергей Шелест объяснил, зачем будут перекрывать мост у Телецентра по ночам

В Омске коммунальные службы продолжают еженедельно проводить комплекс работ по содержанию моста имени 60-летия ВЛКСМ и подходов к нему. Основная задача — уборка снега и очистка от наледи, особенно важная в зимнее время года для обеспечения безопасности движения транспорта.
Эти работы выполняются преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей города. По необходимости, уборка может проводиться со среды на четверг, но обязательно осуществляется в ночь с субботы на воскресенье.
На время проведения работ, с 0:00 до 5:00, движение по мосту полностью перекрывается, чтобы дать возможность технике и рабочим коммунальных служб качественно выполнить свою работу. Это правило будет действовать и на текущей неделе, поэтому водителям стоит быть внимательными и учитывать перекрытия при планировании своих ночных поездок на предстоящие выходные.
Власти города просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут, учитывая информацию о ночных перекрытиях моста 60-летия ВЛКСМ. Такие меры необходимы для поддержания моста в безопасном состоянии и обеспечения комфортного проезда для всех участников дорожного движения.