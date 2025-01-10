Радий Хабиров оценил обеспечение кадрами важных отраслей

«В колледжах, где мы наводим порядок, укрепляем материальную базу, создаём хорошие условия, мастерские, ремонтируем общежития, в разы повышается конкурс. Когда я приезжал в Бижбулякский район, а там очень хороший колледж, родители мне говорили, что они отправили бы своих детей учиться, поскольку в колледже дают хорошие специальности. Но при этом также говорили, что как они сделают это, если туалет колледжа на улице. Это очень важно. И долгое время, как я считаю, мы не уделяли должное внимание таким вопросам. Сейчас ресурсы есть, так же есть федеральная поддержка, работают наши республиканские программы. Действительно, сегодня все директоры колледжей отмечали, что как только мы вкладываемся, сразу улучшается учебный процесс. Это же очень важно. Выпускники колледжа — стратегическая задача для нас всех», — сказал Радий Хабиров.