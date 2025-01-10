Радий Хабиров оценил обеспечение кадрами важных отраслей

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал журналисту «Башинформа» после заседания совета по СПО, что такая ситуация становится тенденцией и работа в этом направлении будет продолжаться.
«В колледжах, где мы наводим порядок, укрепляем материальную базу, создаём хорошие условия, мастерские, ремонтируем общежития, в разы повышается конкурс. Когда я приезжал в Бижбулякский район, а там очень хороший колледж, родители мне говорили, что они отправили бы своих детей учиться, поскольку в колледже дают хорошие специальности. Но при этом также говорили, что как они сделают это, если туалет колледжа на улице. Это очень важно. И долгое время, как я считаю, мы не уделяли должное внимание таким вопросам. Сейчас ресурсы есть, так же есть федеральная поддержка, работают наши республиканские программы. Действительно, сегодня все директоры колледжей отмечали, что как только мы вкладываемся, сразу улучшается учебный процесс. Это же очень важно. Выпускники колледжа — стратегическая задача для нас всех», — сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики также подчеркнул, что важным является вопрос подготовки кадров для предприятий оборонной промышленности, для машиностроительной отрасли и других значимых сфер.
«Из бюджета деньги выделены. На следующий год мы увеличили учебные места на две тысячи специалистов именно обрабатывающих специальностей. То есть увеличение ежегодное. Нашу оборонную отрасль обеспечиваем всеми необходимыми специалистами. Возможно, всё равно их не хватает, везде так, но в целом сказать, что не выполняем задачи, потому что людей нет, мы не можем. Задачу выполняем», — отметил Радий Хабиров.
Кроме того, Радий Хабиров поделился впечатлением после осмотра Уфимского колледжа отраслевых технологий, на базе которого сегодня прошло заседание Совета по среднему профессиональному образованию.
«Очень “вкусные” профессии. Но, что главное — очень востребованные, — сказал Глава Башкирии. — Колледж в рамках “Профессионалитета” получили хорошее финансирование, привели в порядок учебные корпуса, фасады, в следующем году отремонтируют общежитие. Это прекрасно».