Нетаньяху: хуситы «продолжат платить высокую цену» за атаки против Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал удары израильской армии по объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене, заявив, что его страна будет действовать решительно против любого, кто будет ей угрожать в дальнейшем.
«Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям хуситского режима на западном побережье и в глубине Йемена», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.