Нетаньяху: хуситы «продолжат платить высокую цену» за атаки против Израиля

«Как мы обещали, хуситы платят и будут продолжать платить высокую цену за свою агрессию против нас. Сегодня мы нанесли удары по террористическим целям хуситского режима на западном побережье и в глубине Йемена», — заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.