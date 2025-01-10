Инаугурация в США 2025: когда Трамп станет президентом, подробности церемонии

Эта инаугурация станет уже 60-й в истории страны и пройдет в Вашингтоне у здания Капитолия. В соответствии с 20-й поправкой к конституции США, полномочия предыдущего президента закончатся ровно в полдень 20 января, и с этого момента Дональд Трамп будет считаться новым главой государства. Вице-президентом станет Джей Ди Вэнс, до того занимавший пост сенатора от штата Огайо.