Мэр Кудрявцев: завершена поставка 20 новых трамваев из Белоруссии

В Новосибирск из Белоруссии поставили 20 новых трамвайных вагонов модели Т701. О прибытии последнего по контракту кузова сообщил в личном телеграм-канале мэр Максим Кудрявцев.
«В ночь на 10 января из Минска прибыл последний вагон. Совместная работа с нашими белорусскими партнерами по обновлению общественного транспорта Новосибирска продолжится и в 2025 году».
Кузова обновляют на российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь». Их устанавливают на имеющуюся ходовую часть. Такая модернизация обходится дешевле 1,5−2 раза. В настоящее время обновили и передали «Горэлектротранспорту» 14 трамваев. Восемь уже вышли на линию, а шесть проходят пусконаладочные работы.