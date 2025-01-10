Мэр Кудрявцев: завершена поставка 20 новых трамваев из Белоруссии

Кузова обновляют на российско-белорусском предприятии «БКМ Сибирь». Их устанавливают на имеющуюся ходовую часть. Такая модернизация обходится дешевле 1,5−2 раза. В настоящее время обновили и передали «Горэлектротранспорту» 14 трамваев. Восемь уже вышли на линию, а шесть проходят пусконаладочные работы.