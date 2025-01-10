Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО

В свою очередь, как отмечали в ГП РФ, Canadian Center for Development of Democracy in Russia был основан в 2015 году в Монреале, он тесно взаимодействует с экстремистскими и нежелательными организациями. Его участники лоббируют поправки в канадское законодательство об ужесточении антироссийских санкций, прилагают активные усилия по срыву проведения на территории Канады маршей «Бессмертного полка», в социальных сетях распространяют призывы к протестным выступлениям в российских городах, призывают правительство Канады поставлять оборонительное оружие на Украину.