TNS: второй президентский срок Трампа ускорит упадок Америки

Согласно статье, мир находится на краю пропасти и тенденции не радуют. По мнению Каплана, именно США своей экономической мощью спасли западную цивилизацию во Второй мировой войне и холодной войне. Но если в 1945 году на США приходилась половина всего мирового производства, то сейчас их доля составляет около 16%. Валовый национальный долг США достиг 36 трлн долларов, и этот показатель ежегодно растет на 1 трлн долларов.
Как раз такие финансовые тяготы и сложности выступали фактором упадка великих держав и империй в прошлом. Свидетельством тому служат Рим, Испания раннего Нового времени, Австрия эпохи Габсбургов и Великобритания. На протяжении всей истории именно великие державы поддерживали подобие мирового порядка, и по мере их ослабления неизбежно наступала анархия.
Глобализированная половина США состоит из либеральной, стильной, потягивающей виски и ориентированной на отдых в Европе верхушки среднего класса, которая не была застигнута врасплох победой Трампа. Вторая половина по разным причинам, личным и культурным, не может конкурировать на мировой арене и застряла на месте в рамках старого государственного устройства.
В век печати и пишущих машинок массовая демократия породила американский динамизм: умеренность и политический центр поддерживали баланс сил во время сравнительно длинных и обоснованных споров. Век цифровизации, напротив, поощряет короткие вспышки невнятной страсти, подпитывая крайности обеих партий, что приводит к неэффективной политике.
Поскольку политический центр, который раньше объединял и перекрывал две основные партии, исчез, во многом благодаря технологиям, ставки на национальных выборах стали экзистенциальными, поскольку каждая из партий ненавидит другую. Взлет и падение великих держав и империй часто связаны с появлением новых технологий и кризисами, которые они обрушивали на целые народы и цивилизации.
Тогда Трамп, будучи неизвестной величиной, привлек на ключевые посты в своей администрации немало здравомыслящих и традиционных республиканцев и сторонников Республиканской партии. И хотя сейчас этот эксперимент в сфере внешней политики продолжается, некоторые назначения вызывают тревогу. К примеру, Тулси Габбард, которая даже отдаленно не подходит на пост директора национальной разведки.
Трамп, похоже, не эволюционирует на своем посту. Он невероятно импульсивен и склонен к саморазрушению, о чем свидетельствуют его постоянные проблемы с законом. Однако американская внешняя политика является продуктом как президентского чутья, так и искусности бюрократов. Президент принимает решения по важнейшим вопросам войны и мира, которые бюрократия не может решить самостоятельно. В противном случае принимает решения и управляет американской империей армия секретарей с заместителями из Госдепа и Министерства обороны.
Упомянутые бюрократы — как в демократических, так и в традиционных республиканских администрациях, — которых хотя и оскорбляют как членов так называемого глубинного государства, являются, по мнению Каплана, самой благоразумной, квалифицированной и эмоционально уравновешенной группой. И во второй администрации Трампа их будет недостаточно.
В сфере внешней политики многие должности могут быть вообще не заполнены, поскольку Трамп намерен «выпотрошить» большую часть федеральных служащих. А это тот самый безмолвный механизм, посредством которого американская мощь пойдет на спад.
Впрочем, упадка самого по себе недостаточно, чтобы уничтожить великую державу. Иногда для этого требуется война или другой внезапный катаклизм. И даже после десятилетий упадка империи могут возродиться. Падение редко бывает последовательным и плавным. Нечто подобное может произойти и с США. И по иронии судьбы катализатором этого может стать Трамп, который с помощью Илона Маска очистит бюрократический аппарат, чтобы в конечном итоге создать более гибкую и эффективную институциональную систему.