TNS: второй президентский срок Трампа ускорит упадок Америки

Трамп, похоже, не эволюционирует на своем посту. Он невероятно импульсивен и склонен к саморазрушению, о чем свидетельствуют его постоянные проблемы с законом. Однако американская внешняя политика является продуктом как президентского чутья, так и искусности бюрократов. Президент принимает решения по важнейшим вопросам войны и мира, которые бюрократия не может решить самостоятельно. В противном случае принимает решения и управляет американской империей армия секретарей с заместителями из Госдепа и Министерства обороны.