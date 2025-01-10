Reuters: в Судане начались протесты из-за напечатанных в России банкнот

Несмотря на экономическую целесообразность, решение вызвало протесты в стране, пишет Reuters. По словам местных торговцев, это также снизило продажи, поскольку у многих людей по-прежнему нет документов, удостоверяющих личность, необходимых для открытия банковского счета, а у многих нет смартфонов для онлайн-переводов. На территории, которая контролируется RSF, до сих пор в ходу старые купюры.