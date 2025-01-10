Суд в США вынес приговор Трампу по «делу Сторми Дэниелс»

Сам по себе подобный подлог квалифицируется как проступок, но в случае с Трампом он стал уголовно наказуемым преступлением из-за того, что махинации совершались с целью повлиять на исход выборов — и тем самым нарушают федеральное избирательное право. 30 мая 2024 года суд присяжных признал Трампа виновным по всем пунктам обвинения, каждый из которых предусматривал до четырех лет наказания, а значит, в сумме экс-президенту грозило максимум 136 лет за решеткой. Впрочем, ожидалось, что он избежит тюремного заключения, хотя The New York Times пишет, что приговор, вероятно, был бы суровее, если бы республиканец проиграл выборы.