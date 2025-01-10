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Песков назвал недружественной России соседнюю с Беларусью Литву

Дмитрий Песков назвал недружественной России соседнюю с Беларусью Литву.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недружественной России соседнюю с Беларусью Литву. Соответствующее заявление он, как пишут РИА Новости, сделал в пятницу, 10 января 2025 года, комментируя недавние слова президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях Литвы на Калининград.

— Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания, — приводит слова Дмитрия Пескова названный источник.

Ранее мы в деталях рассказывали о том, чем полезна артезианская вода, которая с 10 января 2025 года поступает во все дома Минска (читать далее здесь).