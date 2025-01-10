Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недружественной России соседнюю с Беларусью Литву. Соответствующее заявление он, как пишут РИА Новости, сделал в пятницу, 10 января 2025 года, комментируя недавние слова президента Литвы Гитанаса Науседы о притязаниях Литвы на Калининград.
— Литва является недружественным государством для нашей страны. Враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания, — приводит слова Дмитрия Пескова названный источник.
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