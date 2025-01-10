Что известно о новых американских санкциях против России

Администрация США расширяет санкционный список в отношении структур, поддерживающих производство и экспорт Россией сжиженного природного газа (СПГ), включая проект «Арктик СПГ-2», металлургической, горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности, а также руководства Росатома. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен применению Вашингтоном новых рестрикций против Москвы, прежде всего в сфере энергетики.