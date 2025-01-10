Что известно о новых американских санкциях против России

Также под ограничения подпали более чем 30 нефтесервисных компаний, которые базируются в России.
ТАСС собрал основное о новых рестрикциях.
Физлица
США ввели санкции против заместителей министра энергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева. В списки также вошли директор департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев, директор департамента реализации специальных проектов этого ведомства Вадим Павлов, директор департамента международного сотрудничества Дмитрий Семенов и директор департамента развития газовой отрасли Артем Верхов.
Кроме того, власти США ввели ограничительные меры в отношении главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, президента «Лукойла» Вадима Воробьева, генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, владельца компании «Вэллтех» Юсуфа Алекперова, главы компании «Зарубежнефть» Сергея Кудряшова и руководителя ряда компаний Владимира Чернова.
Нефтесервисные компании
Под санкции подпали АО «Ачимгаз», «Газпром шельфпроект», «Самотлорнефтепромхим» и «Управление по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин».
Кроме того, ограничительные меры будут действовать в отношении компаний «Аргос», «Атлас ННБ», «Денкарс», «Энергия нефтегазового сервиса», «Фракджет-Волга», «Гольфстрим», «Инвестгеосервис», «Технологии ОФС», «Лениногорскремсервис», «Катконефть», «Нафтагаз-бурение», «Ойл сервис гарант», «РН-Сервис», «Вэллтех», НПП «Бурение», «Пакер сервис», «Петро велт технолоджис», «РН-Бурение», «РН-ГРП», «РН-Ванкор», «Русгазальянс», «Сервис пром комплектация», «Таймырбурсервис», «Технрайз», «ТНГ-Групп», «Центр научно-исследовательских и производственных работ», ТСС, «УДС-Нефть», «Ньютех велл сервис» и «Ветеран».
США также ввели санкции в отношении 27 дочерних компаний «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В заявлении подчеркивается, что ограничения распространяются «на все компании, в которых доля “Газпром нефти”, “Сургутнефтегаза” и всех перечисленных дочерних компаний составляет 50 и более процентов».
Страхование
В санкционный список США были включены компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».
Санкции за предполагаемую торговлю российской нефтью
Минфин США включил в санкционные списки 17 компаний и 3 физических лица из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ и России за предполагаемую торговлю российской нефтью.
В частности, под рестрикции подпала базирующаяся в ОАЭ компания Black Pearl Energy Trading. Также под санкции подпали два ее сотрудника — граждане России Денис Дерюшкин и Александр Немировский.
Кроме того, в список включили «Центр эксплуатационных услуг» из России и базирующую в ОАЭ Conmar Maritime DMCC на основании того, что эти компании якобы имели деловые связи с Black Pearl.
Также под санкции подпал гражданин Латвии Алексей Халявин и контролируемые или аффилированные с ним компании Conrad Management Company и International Marine Management FZE из ОАЭ и зарегистрированные в Либерии Lule One Services Inc, Lathyrus Shipping Company и Fulda Shipping.
Помимо них, в перечень включили зарегистрированные в ОАЭ Arctos Shipping And Trade, Demex Trading Limited, Eterra Crude Oil Abroad Trading, Marion Commodity, Marsa Energy Trading и Pratum Oil Trading.
Кроме того, под аналогичные ограничения подпали базирующиеся в Гонконге Guron Trading Limited и Sunrise X Trading.
СПГ
Администрация США расширяет санкционный список в отношении структур, поддерживающих производство и экспорт Россией сжиженного природного газа (СПГ), включая проект «Арктик СПГ-2», металлургической, горнодобывающей и нефтедобывающей промышленности, а также руководства Росатома. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен применению Вашингтоном новых рестрикций против Москвы, прежде всего в сфере энергетики.