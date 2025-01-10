Последние зарубежные новости за 10 января 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: вторжение США в Гренландию может стать «самой короткой войной»
Присоединение Гренландии к США при Трампе может стать самым коротким конфликтом. США обязались защищать остров с 1951 года, имея там базу Питуффик с 10 тыс. военных и стратегическими бомбардировщиками.
СМИ: ЕС может взять на себя роль США по поддержке Украины
ЕС готов возглавить координацию военной помощи Украине, если США при Трампе откажутся от этой роли, заявила Кая Каллас. Зеленский подчеркнул важность поддержки Киева.
Bloomberg: Маск засомневался, что DOGE сможет сократить госрасходы на $2 трлн
Илон Маск выразил сомнения в том, что новая администрация Трампа сможет сократить бюджет США на 2 трлн долларов, как он ранее предлагал. Маск считает реальной цель в 1 трлн долларов.
Reuters: в Судане начались протесты из-за напечатанных в РФ банкнот
В Судане введены новые банкноты, но многие граждане не могут обменять старые из-за отсутствия доступа к банкам и документов. Это вызвало протесты и снизило продажи.
Bloomberg рассказал, зачем Трампу Гренландия
Команда Трампа обсуждает с бизнесменами Гренландии проекты по добыче редкоземельных металлов и строительству гидроэлектростанции. США рассматривают инвестиции в эти отрасли как способ противостоять Китаю на рынке редкоземельных металлов.