Залужный превратился в икону

«Он стал мифом, иконой. Это такой украинский дядька, с которым себя ассоциируют простые украинцы. Для украинской женщины Залужный — это ее муж, особенно если он военный», — подчеркнул источник. По его мнению, аудитория Залужного будет значительно фанатичнее и упорнее «порохоботов» или «зеботов» (уничижительное название сторонников Порошенко и президента Украины Владимира Зеленского, а также поддерживающих их ботов — прим. «Ленты.ру»).